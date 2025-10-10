Путин назвал возможный отказ США от обсуждения ДСНВ некритичным

Россия готова договариваться с США о работе по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, но, если они откажутся, критичным такое решение не станет. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

«Если нет — значит, нет. Но жаль будет, потому что вообще тогда ничего не останется с точки зрения сдерживания», — отметил глава государства.

При этом он добавил, что при наличии доброй воли оставшихся нескольких месяцев хватит для продления договора.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что США пока не дали ответа на предложение Кремля. При этом сам Дональд Трамп во время общения с журналистами назвал идею Путина хорошей.