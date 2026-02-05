«Этот распад десятилетий достижений не мог произойти в более неподходящее время — риск применения ядерного оружия является самым высоким за последние десятилетия», — сказал он.

При этом Гутерриш подчеркнул, что даже условиях этой неопределенности «мы должны искать надежду». Он призвал воспринимать ситуацию как шанс выстроить систему контроля над вооружениями, которая будет соответствовать быстро меняющимся обстоятельствам.

«Я приветствую то, что президенты обоих государств ясно дали понять, что они осознают дестабилизирующее воздействие ядерной гонки вооружений и необходимость предотвратить возвращение к миру неконтролируемого ядерного распространения», — сказал Гутерриш.

Соглашение между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) закончилось 5 февраля 2026 года. Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности соблюдать установленные договором ограничения в течение года после его завершения. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответ от США пока не поступил.