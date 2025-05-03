Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум из-за денежного вопроса

Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге в июне, если европейские союзники не увеличат расходы на оборону, предупредили в американской администрации. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на каждой встрече в Брюсселе настаивает, чтобы европейские страны увеличили свои оборонные расходы до 5% от ВВП.

«Сначала немцы думали, что американцы не серьезно имели в виду [расходы] 5%, что это лишь тактика ведения переговоров. Сейчас они верят Уитакеру на слово — и тогда, когда он грозит тем, что Трамп останется в стороне от саммита в июне, если со стороны других государств НАТО не произойдет движения в вопросе денег», — написали авторы публикации.

Накануне стало известно, что Трамп предложит конгрессу выделить рекордные 1,01 триллиона долларов на национальную безопасность в 2025 году.

Ранее Трамп пообещал сделать США еще больше, богаче и религиознее. После возвращения в Белый дом политик заявил о планах получить контроль над Гренландией, а также предлагал Канаде присоединиться к США.