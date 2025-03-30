Премьер Гренландии ответил на планы Трампа присоединить остров

Соединенные Штаты не получат Гренландию. Об этом новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил в соцсети Facebook*.

«Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим», — отметил он.

Политик добавил, что остров сам выбирает свое будущее, так это было раньше и будет теперь. Нильсен призвал гренландцев не бояться заявлений президента США Дональда Трампа и реагировать на них спокойно и достоинством.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе своей инициативы по присоединению острова. По его словам, эти территории имеют стратегическое значение для нацбезопасности и защиты «свободного мира».

По мнению президента России Владимира Путина, Трамп всерьез нацелился на поглощение Гренландии. Он напомнил, что США вынашивали план аннексии с 60-х годов XIX века.

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