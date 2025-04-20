Трамп сделал громкое заявление о США

Президент США Дональд Трамп пообещал сделать страну еще больше, богаче и религиознее. Своими планами американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

«Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо», — написал он.

Также Трамп опубликовал посты с поздравлением сограждан с Пасхой, в нем он даже упомянул «худшего и самого некомпетентного президента — сонного Джо Байдена».

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп заявил о планах получить контроль над Гренландией, а также предлагал Канаде присоединиться к США.

Накануне американский лидер пригрозил выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту. Трамп готов пойти на такой шаг, если Украина не даст согласия на мирное соглашение. При этом никаких конкретных сроков он не озвучил.