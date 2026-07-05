Трамп в разговоре с Путиным восхитился Эрмитажем

Во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях от коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС .

Своими впечатлениями от музея президент Соединенных Штатов поделился во время беседы 4 июля.

«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем», — сказал Ушаков.

Эрмитаж считается одним из крупнейших художественных и культурно-исторических музеев мира. Его коллекция насчитывает более трех миллионов экспонатов.

В начале того же разговора президент РФ поздравил граждан США и руководителя страны с 250-летием независимости США и напомнил Трампу об историческом участии России в создании основ американского государства.