Трамп в пух и прах разнес программную речь Харрис

Трамп раскритиковал речь Харрис за отсутствие слов про Россию и нищету в США

Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency
Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал программную речь кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, которая не упомянула важные, по его мнению, темы. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Она не упомянула Китай, не упомянула фрекинг (гидравлический разрыв пласта — прим. ред.), не упомянула энергетику, не упомянула Россию <…>, главные темы дня, которые разрушают нашу страну», — заявил он.

По руководством нынешних властей в США 60 миллионов человек живут в нищете, но Харрис даже не говорит о них. Это сильно возмутило Трампа.

До этого Трамп обвинил Харрис в том, что она отказывается участвовать в дебатах. Политик не провела ни одной масштабной пресс-конференции. С критикой нового кандидата начали выступать и демократы.

Сейчас предвыборная кампания в США в самом разгаре. Оба кандидата активно ездят по городам и «продают» себя избирателям. При этом ранее разведка США заподозрила Иран в кибератаках на штабы Трампа и Харрис.

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