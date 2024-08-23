Харрис обвинили в отказе от интервью и дискуссий

Экс-лидер США Дональд Трамп обвинил вице-президента Камалу Харрис в том, что она отказывается участвовать в дебатах. На то, что кандидат от демократов дискуссиям предпочитает митинги перед сторонниками, обратили внимание и в прессе, сообщило РИА «Новости» .

В The Washington Post отметили, что Харрис переняла манеру поведения главы государства Джо Байдена, но при этом категорически отказывается давать интервью. В газете напомнили, что она не провела ни одной масштабной пресс-конференции, а в августе только кратко ответила на вопросы прессы в аэропорту в Детройте.

«Вице-президент ответила на шесть вопросов, ни один из ее ответов не был длиннее двух предложений», — указали в издании.

С критикой Харрис начали выступать и демократы. Телеведущий Стивен Смит в своем шоу осудил поведение кандидата в президенты и упрекнул ее за то, что предвыборный штаб не разглашает ее бесед с журналистами.

Ведущий CNN Джим Акоста в разговоре с PR-директором штаба Майклом Тайлером напомнил ему о том, что вице-президент прячется от прессы. Он также призвал помощников Харрис организовать пресс-конференцию.

«Ребята, если сделаете это, разве вы погибнете?», — отметил Акоста.

Ранее Харрис отказалась проводить дебаты со своим соперником Дональдом Трампом на телеканале Fox News 4 сентября. Республиканец заявил, что его не удивило поведение вице-президента.