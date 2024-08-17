Сегодня 13:06 «Святая» Камала. Глобалисты сходят с ума, пропихивая Харрис к власти Писатель Белов: в США образовался целый культ Камалы Харрис 0 0 0 Фото: IMAGO / Star Shooter / Global Look Press Эксклюзив

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Предвыборная кампания в США в самом разгаре. Оба кандидата активно катаются по городам и весям, «продавая» избирателям даже не столько образ будущего Америки, сколько себя любимых. И надо сказать, команда Камалы Харрис ведет себя куда настырнее своих соперников из штаба Дональда Трампа. Оно и понятно: нынешняя вице-президент вступила в предвыборную гонку с некоторым опозданием, и теперь ей нужно срочно сокращать образовавшийся гандикап.

И для этого к ее услугам весь американский креативный класс, по определению голосующий за демократов, продвигающих прогрессивную повестку. Так, на днях стало известно, что 16 американских дизайнеров, включая самых топовых — Габриэллу Херст, Веру Вонг и Тома Брауна, — ничтоже сумняшеся сварганили общую коллекцию в поддержку «самого демократического кандидата» в президенты США из всех возможных.

По оценке специалистов, в частности известного бытописателя мира гламура, брендовых вещей и больших денег Сергея Минаева, агитационный мерч получился такой себе — «безыскусный, блеклый, а местами и откровенно страшный», как будто создавался по разнарядке, а не от души. Видимо, сроки поджимали и ничего лучше придумать не удалось.

Тем не менее, убежден, что «пипл схвает» и в скором мы увидим массу американцев в брендовых нарядах коллекции «За Камалу». У большинства обывателей с чувством вкуса ведь все равно не очень, а тут еще главное — не сама вещь, а ее посыл, выраженный в принте с именем любимого кандидата. Но все это меркнет по сравнению с желанием угодить будущей «белой госпоже» (по крайней мере, они очень на это надеются), которое отчаянно выказывают европейские вассалы США. Накануне обложку германского журнала Stern («Звезда») украсило фото Камалы в образе статуи Свободы, сопровожденное громкой вопросительной надписью «Избавительница?»

Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press

Именно так необходимо правильно переводить на русский слово Erlöserin, происходящее от того же глагола, что используется в немецкоязычном варианте молитвы «Отче наш»: erlöse uns von dem Bösen — избави нас от лукавого.

Так что это вам не хухры-мухры, тут уже целый культ «святой» Камалы нарисовался. И что-то подсказывает, что, если ей удастся одолеть Трампа, распространение этого культа станет на Западе повсеместным и даже обязательным.

Да, похоже, и сама вице-президент США потихоньку вживается в роль посланницы Бога на Земле (а быть может, она сама — «богиня»). По крайней мере, последние ее публичные выступления (написанные спичрайтерами, разумеется, сама-то она формулирует, как Кличко) все больше проходят на проповедь: «В качестве президента США я планирую заложить фундамент для прогресса… Я сфокусируюсь на создании возможностей для среднего класса, обеспечении его экономической безопасности, стабильности и достоинства. Вместе мы построим то, что я называю „экономикой возможностей“. Экономикой, которая сделает всех конкурентоспособными и даст каждому возможность добиться успеха», — конец цитаты. Вот такая она, Камала-избавительница. Впрочем, кое-какие положительные черты есть даже у нее. Например, нежелание общаться с украинским узурпатором Зеленским. Поговаривают, он уже который день не может организовать с ней телефонный разговор, а причина подобного «игнора» — в неприязни Харрис к бывшему комику. Что ж, тоже неплохо, с паршивой овцы, как говорится…