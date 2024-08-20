Разведка США заподозрила Иран в кибератаках на штабы Трампа и Харрис

CNN: Иран отверг обвинения США в атаке хакеров на предвыборные штабы

Hu Yousong/XinHua
Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Американская разведка указала на попытки Ирана взломать предвыборные штабы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уверенность в причастности Ирана к кибератакам выразили ФБР, Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA). По их данным, иранские хакеры планировали получить доступ к данным о лицах, причастных к президентским кампаниям. В ФБР уточнили, что Иран собирался с помощью украденной информации повлиять на избирательный процесс в США.

Иранская сторона все обвинения в свой адрес опровергла, сообщили «Известия». Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций подчеркнуло, что не имеет никаких мотивов для вмешательства в американские выборы.

Ранее корпорация Google подтвердила, что хакеры атаковали штабы кандидатов от Республиканской и Демократической партий. По информации компании, взлом пыталась совершить группировка APT4, которая пользуется поддержкой правительства Ирана.

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