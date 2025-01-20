Трамп в день инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива

Избранный президент Дональд Трамп в первые часы после инаугурации планирует издать указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки. Об этом со ссылкой на указы сообщила газета New York Post .

Помимо залива, республиканец распорядится переименовать и гору Денали на Аляске.

«Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а Денали, самая высокая гора в Северной Америке, вернет свое прежнее название — гора Мак-Кинли», — отметило издание.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Трамп в первый день на посту президента хочет восстановить смертную казнь на федеральном уровне, а также запретить помогать другим странам, если это противоречит интересам США.

Всего республиканец в первый день на посту главы государства подпишет более 100 указов. По данным CNN, такое количество принятых документов может обернуться шоком для американской системы.