Трамп решил «шокировать систему» сотней указов в первый день президентства

CNN: Трамп подпишет более 100 указов в первый день президентства

Избранный американский лидер Дональд Трамп решил в первый день президентства подписать более 100 указов, связанных с миграционной политикой, энергетикой и другими сферами. Об этом сообщил CNN .

Источники телеканала объяснили, что новый глава государства намерен увеличить производство энергии в стране и усилить пограничный контроль. Кроме того, в планы нового президента входит сохранение доступа к TikTok для граждан.

«Трамп вернулся, пришло время действовать. Это будет шоком для системы», — заявил собеседник телеканала.

Один из советников Трампа заявил журналистам, что действия республиканца будут «стремительными и очень интенсивными».

Ранее CNN сообщил, что Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным через несколько дней после своей инаугурации. Одна из целей беседы — обсуждение деталей личной встречи двух политиков.