Трамп восстановит смертную казнь во всех американских штатах
Reuters: Трамп после прихода к власти восстановит в США смертную казнь
Президент США Дональд Трамп после инаугурации планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Об этом со ссылкой на будущих американских чиновников сообщило агентство Reuters.
По его данным, республиканец после прихода к власти снимет мораторий на смертную казнь, который ввели при уходящем американском лидере Джо Байдене.
«Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне», — отметило издание.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Трамп после инаугурации может подписать указ, согласно которому руководство США не будет помогать другим странам, если это противоречит американским интересам. Из-за принятия документа Белый дом может прекратить направлять деньги Ближневосточному агентству помощи палестинским беженцам и организации работ.
Всего Трамп планирует в первый день у власти подписать более 100 указов. По данным CNN, это может стать шоком для американской системы.