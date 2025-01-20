Трамп восстановит смертную казнь во всех американских штатах

Reuters: Трамп после прихода к власти восстановит в США смертную казнь

Президент США Дональд Трамп после инаугурации планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Об этом со ссылкой на будущих американских чиновников сообщило агентство Reuters .

По его данным, республиканец после прихода к власти снимет мораторий на смертную казнь, который ввели при уходящем американском лидере Джо Байдене.

«Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне», — отметило издание.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что Трамп после инаугурации может подписать указ, согласно которому руководство США не будет помогать другим странам, если это противоречит американским интересам. Из-за принятия документа Белый дом может прекратить направлять деньги Ближневосточному агентству помощи палестинским беженцам и организации работ.

Всего Трамп планирует в первый день у власти подписать более 100 указов. По данным CNN, это может стать шоком для американской системы.