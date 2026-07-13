Трамп уведомил конгресс о возобновлении ударов США по Ирану

Президент США Дональд Трамп сделал заявление конгрессу о возобновлении боевых действий и ударах американских военных по объектам в Иране. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо главы государства.

«Президент Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий в Иране», — отметили обозреватели.

Они уточнили, что в послании, отправленном лидерам конгресса в пятницу, президент заявил о возобновлении оборонительных ударов по целям в Исламской республике 7 июля.

Ранее Трамп заявил о переходе Ормузского пролива под контроль США. По его словам, водная артерия будет открыта для судоходства всех стран, кроме Ирана, на открытой и справедливой основе.