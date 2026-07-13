Трамп откроет Ормуз для всех стран, кроме Ирана

США ввели морскую блокаду против Ирана, остальные государства могут использовать морскую артерию на открытой и справедливой основе. Об этом в социальной сети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Блокада так называется потому, что препятствует проходу только иранских кораблей или судов, перевозящих иранские грузы. Все остальные страны могут пользоваться проливом на открытой и справедливой основе», — написал он.

Представитель Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Мохеби заявил агентству Fars, что из-за решения Трампа пострадает логистика углеводородов.

«США вмешательством в Ормузском проливе ставят безопасность мировых поставок нефти и газа под угрозу. Они должны ответить за это», — подчеркнул Мохеби.

Ранее Трамп обвинил Иран в срыве мирной договоренности и пригрозил новыми жесткими ударами.