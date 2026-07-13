Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль США

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением в эфире Fox News выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы берем Ормузский пролив под контроль. У Ирана ничего нет. Мы охраняли пролив просто так, а теперь собираемся за плату. Мы хотим получить компенсацию за то, что подвергали опасности наших людей», — заявил он.

Трамп добавил, что США и Иран достигли соглашения о мире, но его нарушила иранская сторона.

«Мы заключили сделку. Она была готова, но потом ее нарушили. Теперь мы будем жестко бить по Ирану», — подчеркнул американский президент.

Днем ранее военные США нанесли удары по ряду военных баз на территории Ирана: пять снарядов выпустили по округу Дейр, семь — по объектам Бушера, еще четыре — по Ассалуйе.

Гостелерадиокомпания отмечала, что один из снарядов также попал в округ Хондаб в центре Ирана. В регионе расположен ядерный объект — завод по производству тяжелой воды.