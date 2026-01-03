Трамп указал военным несколько целей в Венесуэле для ударов

CBS News: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп приказал военным нанести удары по целям внутри Венесуэлы. Об этом в социальной сети X сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на официальных лиц.

«Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты», — написала она.

Газета The New York Times добавила, что в армии США отказались комментировать возможную причастность американских сил к взрывам в Венесуэле.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели несколько мощных взрывов, 360.ru показывал кадры с места ЧП. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в порту Ла-Гуайра и аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии.

В МИД Венесуэлы сообщали, что на этом фоне лидер страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за агрессии со стороны США.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести экстренное заседание ООН в субботу после ударов по Венесуэле.