Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле на фоне атаки США

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за агрессии со стороны США. Об этом сообщили в МИД страны.

В министерстве подчеркнули, что американцы атаковали военные и гражданские объекты на территории Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Цель этих действий — заполучить стратегические ресурсы государства.

«В частности, ее нефти и полезных ископаемых с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. Боливарское правительство призывает все общественные и политические силы страны активировать планы мобилизации и осудить эту атаку», — заявили в МИД.

Подписанный Мадуро декрет о чрезвычайном положении, добавили в ведомстве, предполагает защиту прав населения, полноценное функционирование институтов республики и немедленный переход к вооруженной борьбе.

«В соответствии со статьей 51 Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости», — предупредили в МИД.

Венесуэла призвала все государства Латинской Америки, Карибского бассейна и мира мобилизоваться в солидарности против американской агрессии.