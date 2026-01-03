В Каракасе прогремели взрывы

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

Очевидец рассказал 360.ru, что удары могли наносить по президентскому дворцу и зданию Генштаба.

«И, насколько знаю, побережье бомбят, там же базы флота», — отметил он.

По информации Reuters, в результате ударов без электричества осталась южная часть города. Неподалеку находится крупная военная база.

Местные жители уточнили агентству, что под ударом оказались авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды и район Форт-Тиуна, пострадали как минимум 10 объектов.

Кроме того, удары нанесли по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где находится Академия флота Венесуэлы. На этом фоне ВВС республики подняли в небо по тревоге истребители Су-30МКВ для перехвата.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио не увидел причин для ухудшения отношений с Россией из-за Венесуэлы.