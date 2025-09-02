Трамп сравнил свой «двухдневный отдых» с месяцами бездействия Байдена

«Я пару дней отдохнул, и все сошли с ума» — Трамп о слухах о своей смерти

Президент США Дональд Трамп впервые появился в Овальном кабинете на фоне слухов о его смерти и высмеял распространившиеся домыслы. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Я пару дней отдохнул и все сошли с ума. Байден ничего не делал месяцами и всем было окей», — сказал он журналистам.

Американский лидер назвал сообщения о своей «смерти» сумасшедшими.

На встрече с прессой Трамп также сделал ряд заявлений. Он сообщил о переводе космического командования США из Колорадо в Алабаму, признал, что страна уступает России и Китаю в космической гонке, и добавил, что Канада хочет присоединиться к программе «Золотой купол».

Ранее слухи о проблемах со здоровьем президента усилились после сообщений о перекрытии дорог возле военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне.