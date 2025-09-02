«Он мертв». Новая волна слухов о Трампе: что шокировало американцев?

В США снова заговорили о смерти Дональда Трампа. Поводом стала информация о скорой пресс-конференции президента и необычные события вокруг Белого дома и военного госпиталя, сообщила Metro .

Газета напомнила, что пресс-секретарь Кэролин Левитт объявила, что глава государства выступит 2 сентября с обращением, связанным с Министерством обороны. Но внимание общественности сосредоточилось не на теме выступления, а на слухах.

В сети появились фотографии с якобы перекрытыми дорогами возле госпиталя Уолтера Рида в Вашингтоне. Именно здесь Трамп проходил лечение в 2020 году, когда заразился коронавирусом.

К спекуляциям добавились сообщения о визите Мелании Трамп в тот же госпиталь. Очевидцы утверждали, что бывшая первая леди без предупреждения оказалась в отделении родильного блока, что вызвало недоумение у персонала.

Дополнительный резонанс вызвал ролик, где неизвестный мужчина выбрасывает черные мешки из окна Белого дома. Пользователи в комментариях предположили, что этот эпизод может быть связан с попыткой скрыть правду о состоянии президента.

Сам Дональд Трамп попытался развеять слухи, заявив в Truth Social: «Никогда не чувствовал себя лучше в жизни».

Журналисты также засняли его по пути в гольф-клуб в бейсболке с надписью США и при посадке в президентский лимузин. Однако эти кадры лишь подогрели дискуссии: в соцсетях обратили внимание на отеки и следы косметики на руках 79-летнего политика.

Наблюдатели отмечают, что президент не появлялся на публике несколько дней. Его расписание было пустым в среду, четверг и пятницу, а День труда он провел без официальных мероприятий.

Пресс-конференция Трампа, намеченная на 2 сентября, должна стать его первым публичным обращением после недели молчания.