Трамп впервые вышел к публике на фоне слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп впервые обратился к журналистам из Овального кабинета на фоне распространившихся слухов о его смерти. Об этом сообщил телеканал CNN .

Он признался, что даже не видел этих сообщений в соцсетях и назвал их «сумасшедшими». По словам американского лидера, «он ничего не делал всего два дня, а все уже начали говорить, что с ним что-то не так».

Также Трамп сообщил, что космическое командование США будет переведено из Колорадо в Алабаму и признал, что страна проигрывает космическую гонку России и Китаю. Президент добавил, что Канада хочет присоединиться к программе «Золотой купол», и пообещал «что-нибудь придумать».

Ранее слухи о проблемах со здоровьем Трампа усилились после сообщений о перекрытии дорог возле военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Тогда американский лидер заверил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.