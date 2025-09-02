Трамп признал поражение США от России в космосе
Трамп заявил, что США уступили России в космической гонке
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США теряет позиции в космосе и уступает России в гонке за лидерство. Об этом сообщил телеканал CNN.
Глава Белого дома полагает, что США уступили в космосе не только России, но и Китаю. Трамп анонсировал скорую передислокацию штаба американского Космического командования.
Он заявил, что перенос связан с «методами голосования» в Колорадо.
«Проблема с Колорадо, одна из самых больших проблем, заключается в том, что там голосуют по почте, они полностью перешли на голосование по почте. Поэтому они автоматически фальсифицируют выборы. И мы не можем этого допустить», — сказал Трамп в Белом доме.
Поэтому теперь штаб Космического командования США будет расположен в штате Алабама. Штаб построят в городе Хантсвилла, его назовут «Ракетный город».
