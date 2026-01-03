Трамп следил за операцией в Венесуэле с Рубио и Хегсетом

Президент США Дональд Трамп лично следил за проходящей в Венесуэле военной операцией «Абсолютная решимость». Кадры из штаба опубликовала пресс-служба Белого дома.

На них видно, что вместе с главой государства за действиями военных наблюдали глава Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио.

Оценивая действия американских войск, президент США заявил, что операция стала идеальной крупнейшей по своему масштабу со времен Второй мировой войны. Трамп добавил, что «Абсолютная решимость» стала одним из самых впечатляющих проявлений американской военной мощи за всю историю.

В ночь на субботу, 3 января, авиация США начала бомбардировки Каракаса и военных объектов в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Во время боевых действий бойцы подразделения специального назначения Вооруженных сил США «Дельта Форс» при поддержке агентов ФБР захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. На самолете их доставили в США, где суд предъявил им обвинения.

По делу также проходит сын президентской четы Николас Эрнесто, министр юстиции Диосдадо Рондону, бывший министр МВД Рамон Родригес и лидер мексиканского наркокартеля «Трен-де-Арагуа» Гектор Флорес. По совокупности наказаний всем шести грозит до четырех пожизненных заключений.