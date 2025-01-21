Трамп сообщил о работе над увольнением назначенцев администрации Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что его офис занимается увольнением более тысячи сотрудников, которые были назначены предыдущей администрацией, но не соответствуют требованиям новой власти. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social .

«Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как сделать Америку снова великой», — отметил Трамп.

Среди тех, кто будет уволен, президент назвал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего специального представителя США по Ирану Брайана Хука.

Трамп также подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден. Помимо этого, президент наложил запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не получит полный контроль над работой правительства.