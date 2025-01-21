Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN .

Согласно новому указу, права на гражданство теперь не будет у детей, оба родителя которых к моменту их появления на свет находились в США с документами на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.

Помимо этого, его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

«Абсурдно, что мы единственная страна в мире, где [действовали подобные правила] с получением гражданства по праву рождения», — заявил американский лидер во время подписания указа.

Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран.