Зеленский поделился впечатлениями от беседы с Трампом после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Он сообщил в своем Telegram-канале, что хорошо побеседовал с новым лидером США.
«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании», — сказал он.
Зеленский сообщил, что договорился с Трампом о поддержании тесного диалога и сотрудничества. Украинский президент заявил, что лидерство США имеет жизненно важное значение для всего мира.
Трамп принял поздравления также от действующего президента США Джо Байдена и своей соперницы, кандидата Демпартии Камалы Харрис. Последняя пообещала мирно уступить власть и призвала сторонников бороться за демократию честными методами.
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