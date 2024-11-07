Зеленский поделился впечатлениями от беседы с Трампом после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах. Он сообщил в своем Telegram-канале , что хорошо побеседовал с новым лидером США.

«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании», — сказал он.

Зеленский сообщил, что договорился с Трампом о поддержании тесного диалога и сотрудничества. Украинский президент заявил, что лидерство США имеет жизненно важное значение для всего мира.

Трамп принял поздравления также от действующего президента США Джо Байдена и своей соперницы, кандидата Демпартии Камалы Харрис. Последняя пообещала мирно уступить власть и призвала сторонников бороться за демократию честными методами.