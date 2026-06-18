Трамп публично подтвердил подписание меморандума с Ираном

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписан. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил после встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном, сообщил ТАСС .

«Да, он подписан. <…> Подписал его. Он подписан», — сказал политик.

Трамп подтвердил информацию СМИ, которые сообщали о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном со ссылкой на представителей Белого дома и анонимного американского чиновника. На завершающей пресс-конференции саммита G7 в Эвиан-ле-Бен президент предупредил, что в случае невыполнения прописанных в документе условий бомбардировки возобновятся.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что текст меморандума засекретили по просьбе Пакистана и Катара, которые выступали посредниками. По его словам, заключенная сделка выгодна американцам.