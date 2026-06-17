Трамп пригрозил Ирану новыми ударами за срыв мирной сделки

США возобновят атаки по территории Ирана, если их не устроит соблюдение условий заключенной сделки. Об этом на двусторонней встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, речь идет именно о меморандуме о взаимопонимании между странами.

Если мне не понравится, если они не будут себя вести должным образом, мы вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы им на головы», — заявил Трамп.

Днем ранее глава Белого дома пообещал вывезти из Ирана запасы обогащенного урана и уничтожить их. Сроки он уточнять не стал, сославшись на отсутствие оснований для спешки.

Американские СМИ заявляли, что Иран якобы заминировал входы в подземные туннели с обогащенным ураном на фоне вероятной наземной операции США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности страны помочь Ирану урегулировать кризис.