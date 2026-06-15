Трамп подтвердил подписание меморандума между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, но не уточнил его формат. Об этом сообщило издание Axios .

Журналисты со ссылкой на представителя американской администрации рассказали, что документ в электронном виде подписали Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Трамп и Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Галибаф подписал его со стороны Ирана», — указали обозреватели.

Ранее Вэнс заявил, что сделку подписали в воскресенье в электронном виде, но не назвал участников подписания. Позже Трамп также сообщил, что Ормузский пролив уже частично открыли, а полностью его откроют в пятницу.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передало, что детали соглашения раскроют в ближайшие 24–48 часов. По данным агентства, США также готовы ослабить часть санкций против Ирана и разблокировать замороженные иранские активы.