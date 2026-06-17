В Белом доме объяснили сокрытие деталей меморандума с Ираном
Вэнс: США скрывают детали меморандума с Ираном по просьбе посредников
США отказываются разглашать детали меморандума с Ираном по просьбе посредников из Пакистана и Катара. Об этом телеканалу CBS News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Катарцы и пакистанцы, которые помогли в качестве посредников в соглашении с Ираном, попросили нас не публиковать полный текст», — объяснил он.
Вэнс добавил, что текст соглашения с Ираном могут опубликовать уже в пятницу.
«Мы хотим рассказать народу США, что содержится в этой сделке. Она выгодная для нас», — уточнил представитель Белого дома.
Также вице-президент добавил, что если Иран откажется от разработки ядерного оружия, то получит возможность вернуться в мировую торговлю.
«Когда я говорю о выгодах, то имею в виду ослабление санкций. Мы уничтожили их ядерную программу, но одна из целей президента — дать им стимул не пытаться восстановить ее в долгосрочной перспективе», — заключил Вэнс.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае срыва мирной сделки.