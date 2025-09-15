Трамп проведет переговоры с Си Цзиньпином 19 сентября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в пятницу проведет переговоры с предстателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social .

«Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится. В пятницу я проведу переговоры с председателем Си», — отметил Трамп.

Ранее президент США призвал Евросоюз повысить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместных усилий по ужесточению давления на Россию.

Однако ЕС отказался поддержать идею Трампа о введении высоких пошлин на некоторые товары из указанных стран. По словам неназванного европейского чиновника, Евросоюз не использует пошлины в качестве санкций.