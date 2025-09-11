Евросоюз отказал Трампу в повышении пошлин против Индии и Китая

WSJ: ЕС отказался использовать пошлины в качестве санкций против Индии и Китая

Европейский союз отказался поддержать идею президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на ряд товаров из Китая и Индии. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

«Один из чиновников заявил в среду, что блок не использует пошлины в качестве санкций против других стран», — говорится в публикации.

Ранее глава Белого дома во время встречи американских и европейских чиновников предложил ввести высокие пошлины против этих двух стран. Его целью было ограничение закупок Индией российской нефти, а также поддержки экономики России со стороны Китая.

Европейцы отклонили его просьбу, отметив, что блок не будет использовать тарифы как санкционный инструмент.

Ранее газета Financial Times сообщила, что глава Белого дома попросил Евросоюз повысить пошлины до 100% для Нью-Дели и Пекина.