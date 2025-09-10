Трамп призвал ЕС повысить пошлины для Китая и Индии

FT: Трамп призвал Евросоюз поднять пошлины до 100% для Индии и Китая

Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к Европейскому союзу повысить пошлины до 100% для Индии и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Трамп попросил ЕС повысить пошлины до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — отметили в материале.

Авторы статьи уточнили, что Соединенные Штаты готовы усилить антироссийские санкции при поддержке европейцами таких действий.

Американский чиновник заявил журналистам, что США готовы ввести в отношении КНР и Индии такие же высокие пошлины, что и Евросоюз, если Брюссель сделает такой шаг.

После того, как Нью-Дели отказался снижать импорт нефти из РФ глава Белого дома резко повысил импортные пошлины на большинство товаров из этой страны. С конца августа тариф подняли до 50% от таможенной стоимости.