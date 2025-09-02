Трамп прокомментировал происшествие с черным пакетом в Белом доме
Трамп заявил, что видео с черными пакетами в белом доме сгенерировано ИИ
После выступления в Овальном кабинете президенту США пришлось прокомментировать видео, на котором неизвестный выбрасывает из окна белого дома черные пакеты. На это обратил внимание РЕН ТВ.
Один из присутствующих показал Трампу видео, на котором из окна Белого дома на третьем этаже кто-то выбрасывает большие черные пакеты. Президент заявил, что видео сгенерировано искусственным интеллектом, так как окна в резиденции бронированные и не открываются из-за мер безопасности.
Британская газета Daily Mail предположила, что в деле с пакетами замешана первая леди Меланья Трамп. Якобы, разозленная женщина выбросила что-то из окна.
По словам издания, в Белом доме подтвердили, что виде снято недавно. По словам чиновника, предмет выбросил из окна «подрядчик, который проводил плановое техническое обслуживание в отсутствие президента».
Трамп пропал с радаров журналистов на два дня и в Сети стали появляться слухи о его смерти и двойнике. Американский президент назвал эти домыслы сумасшедшими.