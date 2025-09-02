Трамп прокомментировал происшествие с черным пакетом в Белом доме

Трамп заявил, что видео с черными пакетами в белом доме сгенерировано ИИ

После выступления в Овальном кабинете президенту США пришлось прокомментировать видео, на котором неизвестный выбрасывает из окна белого дома черные пакеты. На это обратил внимание РЕН ТВ .

Один из присутствующих показал Трампу видео, на котором из окна Белого дома на третьем этаже кто-то выбрасывает большие черные пакеты. Президент заявил, что видео сгенерировано искусственным интеллектом, так как окна в резиденции бронированные и не открываются из-за мер безопасности.

Британская газета Daily Mail предположила, что в деле с пакетами замешана первая леди Меланья Трамп. Якобы, разозленная женщина выбросила что-то из окна.

По словам издания, в Белом доме подтвердили, что виде снято недавно. По словам чиновника, предмет выбросил из окна «подрядчик, который проводил плановое техническое обслуживание в отсутствие президента».

Трамп пропал с радаров журналистов на два дня и в Сети стали появляться слухи о его смерти и двойнике. Американский президент назвал эти домыслы сумасшедшими.