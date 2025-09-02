Трамп назвал сообщения о своей смерти сумасшедшими

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти и считает подобные слухи «сумасшедшими». Трансляцию сегодняшнего обращения главы Белого дома из Овального кабинета вело Reuters .

Он отметил, что всего лишь «не делал ничего два дня», и этого хватило, чтобы заподозрить неладное. При этом американский лидер добавил, что бывший президент Джо Байден месяцами не работал, однако в его случае никто ничего не говорил.

Сегодня, 2 сентября глава Белого дома впервые появился на публике после этих слухов: он пришел в Овальный кабинет, чтобы выступить с заявлениями, опоздав на 40 минут.