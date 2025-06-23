Трамп призвал удержать цены на нефть в условиях конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал не допустить роста цен на нефть. Такое развитие событий «играет на руку врагу», написал он в своей соцсети Truth Social .

«Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!» — подчеркнул американский лидер.

Заявление было сделано на фоне опасений, что Иран может ответить на недавние авиаудары США по его ядерной инфраструктуре. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась.

США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил, что целью ударов было уничтожение или значительное ослабление ядерной программы Ирана. Трамп предупредил Тегеран: либо Иран прекратит свою военную активность, либо столкнется с куда более серьезными последствиями.

Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя атаки, которые в Иране назвали варварскими и преступными, отметил, что США не находятся в состоянии войны с Исламской Республикой. Соединенные Штаты считают, что удары уничтожили объекты ядерной инфраструктуры, включая места хранения обогащенного урана. Американская сторона ожидает, что Иран нанесет ответный удар в ближайшие дни, сообщили «Известия».

В Нью-Йорке начались антивоенные демонстрации после удара США по Ирану. Участники выразили поддержку Исламской Республике и осудили бомбардировки ее территории.