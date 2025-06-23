Жители Нью-Йорка вышли на антивоенные протесты из-за ударов по Ирану

В Нью-Йорке начались антивоенные протесты в связи с атакой США по Ирану. Участники акции выступили в поддержку Исламской Республики и осудили удары по ее территории, сообщил телеканал NBC News .

Жители Нью-Йорка собрались в центре города — на Таймс-сквер. Протесты также проходят и в других американских городах, в том числе в Вашингтоне и Бостоне.

По информации канала, участники митингов держат в руках плакаты и транспаранты с требованием остановить удары по иранским объектам.

Ранее США ударили по Натанзу, Фордо и Исфахану. Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что целью атак стали ядерные объекты. Он предостерег республику от продолжения эскалации конфликта и предупредил, что страна может столкнуться с серьезными последствиями.

Позже вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США воюют не с Ираном, а с его ядерной программой.