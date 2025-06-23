Вэнс заявил, что США не ведут войну с Ираном

Вэнс: США не находятся в состоянии войны с Ираном

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Соединенные Штаты не ведут войну с Ираном. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, мы воюем с его ядерной программой», — подчеркнул он.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил, что целью удара было уничтожить или серьезно ослабить иранскую ядерную программу. Президент США Дональд Трамп предупредил Исламскую Республику: либо Иран прекратит конфликт, либо столкнется с куда более серьезными последствиями.

Ударами по иранским военным объектам Соединенные Штаты дали право республике на ответные меры, заявил начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. Трамп получил от Ирана предупреждение о возможных терактах.

Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что глава Соединенных Штатов совершил серьезный просчет, когда принял решение атаковать ядерные объекты Ирана, сообщили «Известия».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте