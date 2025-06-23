Вэнс заявил, что США не ведут войну с Ираном

Вэнс: США не находятся в состоянии войны с Ираном

Соединенные Штаты не ведут войну с Ираном. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News .

«Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, мы воюем с его ядерной программой», — подчеркнул он.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил, что целью удара было уничтожить или серьезно ослабить иранскую ядерную программу. Президент США Дональд Трамп предупредил Исламскую Республику: либо Иран прекратит конфликт, либо столкнется с куда более серьезными последствиями.

Ударами по иранским военным объектам Соединенные Штаты дали право республике на ответные меры, заявил начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. Трамп получил от Ирана предупреждение о возможных терактах.

Председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что глава Соединенных Штатов совершил серьезный просчет, когда принял решение атаковать ядерные объекты Ирана, сообщили «Известия».