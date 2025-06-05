Kill the Bill. Маск призвал «убить» законопроект Трампа

Маск призвал убить законопроект Трампа, чтобы не доводить США до банкротства

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал инициативу президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов. В соцсети X он выступил против ее принятия.

Бизнесмен призвал разработать новый законопроект, чтобы не увеличивать дефицит и потолок долга на пять триллионов долларов.

«Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства — недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill — прим. ред.)», — написал он, сделав в своей публикации отсылку на фильм Квентина Тарантино «Убить Билла».

До этого Маск пристыдил конгрессменов, проголосовавших за законопроект Трампа, писал RT. Он тогда раскритиковал документ, а затем покинул возглавляемый им департамент государственной эффективности США. В соцсети X Маск назвал законопроект «отвратительным мерзким явлением», добавив, что политики осознают, насколько неправильно поступили.