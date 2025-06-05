Сегодня 18:23 «Только не думайте, что он против». Зачем Маск устроил шоу с «омерзительным» биллем Трампа 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Мир

Дональд Трамп

Илон Маск

Недавно завершивший работу в Белом доме миллиардер Илон Маск продолжает жестко критиковать проект (билль) госбюджета США, предложенный президентом страны. Основатель Tesla и SpaceX уже назвал его «отвратительной мерзостью» и признался, что больше не может «это терпеть». Выглядит все это так, словно бизнесмен начал играть против Дональда Трампа. Как обстоят дела на самом деле, разбирался 360.ru

Что такое большой прекрасный билль Трампа? One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») — экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания. Это его официальное название. В мае проект приняла палата представителей, сейчас его рассматривает сенат. Вот лишь некоторые пункты проекта: продление налоговых послаблений, введенных в 2017 году;

отмена налога на чаевые и сверхурочной работы;

увеличение потолка госдолга США до четырех триллионов долларов;

налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам;

сокращение расходов на программы социальной защиты, в частности Medicaid (медицинское страхование для малообеспеченных и нетрудоспособных американцев).

Фото: Francis Chung — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Судя по всему, Маска бесит, что проект подрывает работу Департамента эффективности госуправления (DOGE), который он лично курировал. Бизнесмен убежден, что билль разгонит и без того гигантский дефицит бюджета страны до 2,5 триллиона долларов и «обременит граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — негодовал бизнесмен в своем аккаунте в X. Позже он призвал конгрессменов не голосовать за него. «Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Банкротить Америку — это ненормально! Убейте билль», — написал Маск, обыграв название фильма «Убить Билла».

Интересно Против билля ранее выступили шесть нобелевских лауреатов по экономике — так, ученые написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемым сокращением расходов на Medicaid и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP. «Учитывая, насколько этот законопроект увеличивает государственный долг США, шокирует, что он по-прежнему наносит абсолютный ущерб 40% беднейших домохозяйств США», — указали авторы обращения. Против билля ранее выступили шесть нобелевских лауреатов по экономике — так, ученые написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемым сокращением расходов на Medicaid и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP. «Учитывая, насколько этот законопроект увеличивает государственный долг США, шокирует, что он по-прежнему наносит абсолютный ущерб 40% беднейших домохозяйств США», — указали авторы обращения.

Почему Маск так сильно критикует билль Трампа По мнению источника Axios, Маск так сильно атакует проект Трампа из-за того, что республиканцы отказались сохранить налоговую льготу на электромобили, а это сильно ударит по Tesla. «Некоторые из вещей, за которые он выступает сейчас, служат его собственным целям. Так что, я думаю, сейчас он занимается лоббированием, как и все остальные», — указал собеседник издания. WSJ, впрочем, полагает, что Трамп и Маск смогут сохранить хорошие отношения: президента США можно считать снисходительным. Правда, тут стоит помнить и о другом его качестве — Трамп не забывает обид, и пока исход этой ситуации до конца не ясен.

Фото: Francis Chung — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Публицист и политолог Никита Подгорнов при этом убежден, что все происходящее — совсем не то, чем кажется. «Маск за этим и нужен был. Только не думайте, что он играет против Трампа. Он работает за Трампа и против команды Трампа и республиканцев», — пояснил он в своем Telegram-канале. Так было и до выборов, напомнил эксперт. А сейчас, по его оценке, Маск по-прежнему остается личным адъютантом президента — даже после ухода с госслужбы. «У Трампа пробуксовка с формой медийного влияния. То, что хорошо работало за пределами Овального кабинета, буксует, когда транслируется из него. Слова из Белого дома все воспринимают слишком серьезно. Задумываются о них. Анализируют. А у Трампа и его команды своеобразный эмоциональный подход. <…> Чистая эмоция», — указал Подгорнов. Именно этим Маск, по его словам, и занялся, покинув DOGE: сбросил оковы политика и полетел «громить оппонентов Трампа через Х и прочую медийку».

Фото: Ken Cedeno — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Против кого Маск на самом деле Политолог, американист Малек Дудаков также выразил уверенность, что сейчас Маск играет не столько против президента. Наоборот, он скорее пытается себя представить даже большим трампистом, чем сам Трамп. Вот и требует от республиканцев более серьезно сократить госрасходы американского правительства, пока долговой и финансовый кризис как не разрешался, так и не разрешается. «Дефицит госбюджета — два триллиона долларов. И в этой связи те сокращения, которые предлагают законодатели в конгрессе, существенно на эту ситуацию не повлияют. И могут даже ее в какой-то степени ухудшить в связи с тем, что там предполагается сокращение налогов. То есть поступления в американский бюджет будут уменьшаться», — объяснил он в беседе с 360.ru.

Еще одной причиной такого поведения Маска, по мнению Дудакова, может быть попытка бизнесмена оправдаться за собственный провал — ведь он занимался борьбой с избыточными госрасходами, но не получилось.

Фото: Aaron Schwartz — CNP / www.globallookpress.com

«И теперь пытается переложить всю ответственность на конгресс. Но это, как я уже сказал, не столько игра против Трампа (хоть Трампу, наверное, эта активность не нравится), сколько проявление личных амбиций Маска и его стремление создать проблемы умеренной части республиканцев в конгрессе, которые как раз не хотели бы никак менять нынешний статус-кво», — добавил он. Будут ли какие-то подвижки? Навряд ли. Палата представителей документ уже приняла, дело осталось за сенатом. Но даже если в итоговый проект попадут какие-то существенные изменения, продолжил Дудаков, и Штаты смогут сократить чуть больше трат, то в целом это бюджетный кризис не разрешит никак.