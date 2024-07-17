Трамп признался, что не является сторонником санкций против РФ
Bloomberg: Трамп выступил против антироссийских санкций
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.
«Я не люблю санкции», — сказал он.
Так Трамп прокомментировал антироссийскую политику нынешней администрации Белого дома.
Помимо этого, экс-президент США дал понять, что «прохладно» относится к идее защиты Тайваня от «китайской агрессии», а также к попыткам американских властей «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.
Кроме того, Трамп выдвинул кандидатом в вице-президенты США однопартийца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, являющегося сторонником завершения украинского конфликта путем оставления Киевом части территорий и критиком президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее политолог Данила Гуреев объяснил, чего ждать после президентских выборов в США. По его словам, Трампу будет выгодно затягивать украинский конфликт.
До этого политолог Артур Демчук заявил, что военная помощь Украине и ее финансирование в случае победы Трампа одномоментно не прекратится.