Политолог Демчук: в случае победы Трампа финансирование Украины не прекратится одномоментно

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США военная помощь Украине и ее финансирование не прекратится одномоментно. Об этом сообщил политолог Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, большая часть денег, которые выделяются на помощь Украине, в действительности идут в военно-промышленный комплекс США. Он, в свою очередь, производит вооружение для ВСУ.

Также в случае победы Трампа не стоит надеяться на активное содействие США в прекращении боевых действий на территории Украины. Для руководства страны украинский вопрос находится даже не в первой десятке проблем, отметил Демчук.