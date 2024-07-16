Политолог Демчук: в случае победы Трампа финансирование Украины не прекратится одномоментно

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США военная помощь Украине и ее финансирование не прекратится одномоментно. Об этом сообщил политолог Артур Демчук в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, большая часть денег, которые выделяются на помощь Украине, в действительности идут в военно-промышленный комплекс США. Он, в свою очередь, производит вооружение для ВСУ.

Также в случае победы Трампа не стоит надеяться на активное содействие США в прекращении боевых действий на территории Украины. Для руководства страны украинский вопрос находится даже не в первой десятке проблем, отметил Демчук.

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