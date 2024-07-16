Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп начнет переговоры о мире с Россией и Украиной. Политик планирует наладить диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы быстрее разобраться с этой проблемой и сфокусироваться на Китае. Политолог Данила Гуреев рассказал 360.ru, как Трамп может повлиять на урегулирование российско-украинского конфликта.

Далее — его прямая речь.

Хитрый план Трампа Дональд Трамп, когда заявляет о мирном урегулировании, выдвигает такую концепцию: сначала он позвонит Владимиру Путину и скажет, мол, давайте подписывайте мирное соглашение. Потом позвонит Владимиру Зеленскому и скажет то же самое.

В том случае, если предложение сорвется по инициативе российской стороны, то киевскому режиму будут поставлять больше оружия. А если срыв сделки будет из-за Украины, то оружия она получит меньше. Вот такой хитрый план.

На самом деле, стоит понимать, что это популизм. По большей степени тот план, который предлагает Трамп, слабореализуемый и имеет большое количество внутренних противоречий. Например, если обе стороны откажутся подписывать мирное соглашение, в таком случае какое количество оружия будут поставлять?

Фото: РИА «Новости»

США выгодно продолжать конфликт Если внимательно посмотреть на риторику, то Трамп все равно заявляет, что поставки оружия будут. <…> Американцам как нации выгодно продолжение украинско-российского конфликта.

Трамп также может обещать Украине членство в НАТО взамен на мирное урегулирование на условиях России. Вот только ее позиция в том, чтобы Украины в альянсе не было. Одна из целей спецоперации — чтобы Украина не вступила в блок как политический субъект. Ведь это очень серьезная опасность для России, широкий плацдарм для ведения боевых действий против нашей страны.

Фото: IMAGO / Annabelle Gordon / CNP / Me / Global Look Press

Что ждет Россию, если Трамп победит на выборах После победы на выборах между Россией и Украиной Трамп выберет Соединенные Штаты. Это кандидат, которые идет от имени своей страны, поэтому будет руководствоваться в первую очередь американскими интересами. А они заключаются в том, чтобы ослаблять РФ и Китай. Поддержка Украины в данном случае выступает в категории американской помощи. США будут стараться развивать такую ситуацию, при которой сохраниться внутренняя и внешняя гегемония.

Фото: IMAGO/Annabelle Gordon / CNP / Me / Global Look Press

Какие у Трампа шансы на победу Если бы на эту тему разговаривали две недели назад, то ситуация была для кандидатов 50/50. Трамп обладает большими электоральными ресурсами, а это очень важный фактор в голосовании. А у Джо Байдена больше административных ресурсов. Но прошли дебаты. И Трамп показал себя очень хорошо, а его соперник — просто отвратительно. И это, в первую очередь, увидел американский избиратель. Также Байден делает не первый год очень странные заявления, но замечать широкая публика их стала только сейчас. Ну, и конечно, на руку Трампу сыграло покушение, повысив его рейтинги в несколько раз. У Байдена есть шансы на победу, технически, с помощью манипуляций. Но, если оценивать объективно, то сейчас фаворит — Дональд Трамп.