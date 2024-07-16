Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США
Политолог Гуреев: после победы Трампу выгодно затянуть конфликт на Украине
В случае победы на выборах президента США Дональд Трамп начнет переговоры о мире с Россией и Украиной. Политик планирует наладить диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы быстрее разобраться с этой проблемой и сфокусироваться на Китае. Политолог Данила Гуреев рассказал 360.ru, как Трамп может повлиять на урегулирование российско-украинского конфликта.
Далее — его прямая речь.
Хитрый план Трампа
Дональд Трамп, когда заявляет о мирном урегулировании, выдвигает такую концепцию: сначала он позвонит Владимиру Путину и скажет, мол, давайте подписывайте мирное соглашение. Потом позвонит Владимиру Зеленскому и скажет то же самое.
В том случае, если предложение сорвется по инициативе российской стороны, то киевскому режиму будут поставлять больше оружия. А если срыв сделки будет из-за Украины, то оружия она получит меньше. Вот такой хитрый план.
На самом деле, стоит понимать, что это популизм. По большей степени тот план, который предлагает Трамп, слабореализуемый и имеет большое количество внутренних противоречий. Например, если обе стороны откажутся подписывать мирное соглашение, в таком случае какое количество оружия будут поставлять?
США выгодно продолжать конфликт
Если внимательно посмотреть на риторику, то Трамп все равно заявляет, что поставки оружия будут. <…> Американцам как нации выгодно продолжение украинско-российского конфликта.
Трамп также может обещать Украине членство в НАТО взамен на мирное урегулирование на условиях России. Вот только ее позиция в том, чтобы Украины в альянсе не было.
Одна из целей спецоперации — чтобы Украина не вступила в блок как политический субъект. Ведь это очень серьезная опасность для России, широкий плацдарм для ведения боевых действий против нашей страны.
Что ждет Россию, если Трамп победит на выборах
После победы на выборах между Россией и Украиной Трамп выберет Соединенные Штаты. Это кандидат, которые идет от имени своей страны, поэтому будет руководствоваться в первую очередь американскими интересами. А они заключаются в том, чтобы ослаблять РФ и Китай.
Поддержка Украины в данном случае выступает в категории американской помощи. США будут стараться развивать такую ситуацию, при которой сохраниться внутренняя и внешняя гегемония.
Какие у Трампа шансы на победу
Если бы на эту тему разговаривали две недели назад, то ситуация была для кандидатов 50/50. Трамп обладает большими электоральными ресурсами, а это очень важный фактор в голосовании. А у Джо Байдена больше административных ресурсов.
Но прошли дебаты. И Трамп показал себя очень хорошо, а его соперник — просто отвратительно. И это, в первую очередь, увидел американский избиратель.
Также Байден делает не первый год очень странные заявления, но замечать широкая публика их стала только сейчас.
Ну, и конечно, на руку Трампу сыграло покушение, повысив его рейтинги в несколько раз. У Байдена есть шансы на победу, технически, с помощью манипуляций. Но, если оценивать объективно, то сейчас фаворит — Дональд Трамп.