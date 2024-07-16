Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США пост вице-президента может занять сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный на стриме с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой напомнил, почему на Украине боятся прихода этого политика к власти больше, чем Трампа.

Политолог отметил, что в первую очередь нужно помнить о происхождении Вэнса, первое имя которого звучало как Джеймс Дональд Боуман. «После того, как мать разошлась с его отцом, она поменяла ему имя, и он стал Джеймсом Дэвидом Вэнсом», — напомнил Подлесный. Известно, что Вэнс рос в неблагополучной семье: его мать была наркоманкой, и воспитывали будущего политика дедушка и бабушка.

Это были те самые индейцы-апачи, коренные жители Америки. <…> Для Вэнса очень важно, чтобы Америка была на первом месте, а не какая-то там Украина. Это его родина. Он более американец, чем любой другой представитель команды Трампа и президента США [Джо Байдена]. Он как раз из самых коренных американцев. Геннадий Подлесный политолог

Подлесный подчеркнул, что все заявления Вэнса, начиная с 2020 года, говорят о его планах в большой политике. «Есть Евросоюз, он находится в Европе, как и Украина, так пусть ЕС берет на себя все расходы, воюет, помогает [Украине]. А США должны заниматься своими прежними делами», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Естественно, добавил политолог, для Владимира Зеленского такой подход сродни катастрофе. К тому же, Вэнс не раз указывал на необходимость проверять, куда идут выделяемые Украине средства.

Представляете, что для Зеленского сейчас — провести аудит, чтобы отчитаться, куда пошли миллиарды? Это катастрофа. И если Вэнс будет помогать Трампу, для Зеленского это станет проблемой. Геннадий Подлесный

Подлесный обратил внимание на еще один нюанс: чтобы остановить Трампа, противникам придется его убить. Но в таком случае расправиться придется и с Вэнсом. «Потому что Вэнс — это молодой Трамп. Молодой, настырный, более умный и более прагматичный политик. И если Трамп по каким-то причинам уйдет через два года, и Вэнс, по Конституции будет занимать должность президента, то тогда всем, кто сейчас противостоит США, мало не покажется», — сказал эксперт.

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В первую очередь, заметил он, речь идет о Китае. Эту страну Вэнс, по мнению Подлесного, считает целью номер один.

«Потому что [КНР] мощнее, имеет больше ресурсов, и внимание нужно уделить не России, а ему», — пояснил собеседник 360.ru. Ситуацию, которая складывается, он счел парадоксальной: вице-президент будет больше Трамп, чем сам Трамп, еще раз подчеркнул Подлесный.