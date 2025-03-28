Доверия не будет. Зеленский поставил Трампу условие

Президент Украины Владимир Зеленский перестанет доверять американскому коллеге Дональду Трампу, если США начнут обсуждать ослабление антироссийских санкций. Об этом глава киевского режима заявил на пресс-конференции после саммита в Париже. Трансляцию проводили украинские телеканалы.

По словам Зеленского, доверие к Белому дому зависит от того, насколько жесткой будет реакция на действия российской стороны.

«Если нарушения остаются без последствий, а вместо этого идет речь об ослаблении санкций, то вопрос уже не в доверии, а в том, как действовать дальше», — отметил он.

Зеленский предупредил, что если Трамп примет решение смягчить санкции против России без соответствующих условий, то Украина пересмотрит свою позицию по отношению к США.

Президент Украины согласился на временное перемирие в расчете на отказ российской стороны. Зеленский признался, что тем самым хотел показать другим странам якобы нежелание Владимира Путина завершить конфликт.

Российский лидер неоднократно заявлял, что поддержит дипломатическое урегулирование, но без ущерба интересов страны. Путин отметил, что Россия согласна работать по этому поводу со странами Европы, но до сих пор они пытались водить его за нос.