«Афера похлеще». В США оценили минеральную сделку Зеленского с США

Верховная Рада не должна ратифицировать договор о минералах, предложенный США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Дубинский считает, что в том формате, в котором американцы предложили главе киевского режима ратифицировать минеральную сделку, ратификация станет ошибкой.

«Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — предупредил парламентарий.

Нардеп пояснил, что это договор не между Украиной и США, а также не договор с международными кредитно-финансовыми агентствами, а оффшорный фонд. В него будет вкладывать деньги некое госагентство по поручению украинского правительства.

Дубинский подчеркнул, что «взнос» Украины не будет относится к прямому или гарантированному госдолгу. При этом отметил, что Зеленский может подписать соглашение как лично, так и поручить это премьер-министру Денису Шмыгалю или «какому-то Госинвесту».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева подписать соглашение о праве первой очереди на участие в программах по добыче украинских ресурсов.