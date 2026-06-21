Трамп пригрозил стереть Иран с лица Земли

Иранцы полностью потеряют свою страну, если не откроют Ормузский пролив. Об этом в телефонной беседе с представителями Исламской Республики заявил президент США Дональд Трамп, его слова привел журналист Fox News Трей Ингст.

«Президент Трамп сообщил, что ночью говорил с иранскими чиновниками и сказал им: „Если вы закроете Ормузский пролив, то у вас не останется страны. Вы не сможете вернуться [туда]“», — заявил Ингст.

Ранее в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны достигли большого прогресса в урегулировании конфликта и договорились о совместной работе.

После этого Трамп в социальной сети Truth Social пообещал Ирану новые удары, если ливанская группировка «Хезболла» не прекратит «создавать проблемы».

Кроме того, порт «Шахид Раджаи» в Иране 21 июня принял первый сухогруз после снятия блокады со стороны США.