Вэнс заявил о большом прогрессе в переговорах с Ираном

Переговоры с представителями Ирана привели к значительному прогрессу, в ближайшие часы стороны намерены достичь дополнительных договоренностей. Как сообщил телеканал Al Jazeera , с таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он признал, что проходящая в Швейцарии встреча носит технический характер: разрешить все разногласия за сегодняшний день не удастся. Но это первый случай в истории, когда США и Иран могут работать сообща.

«Лишь за последние несколько часов мы уже добились значительного прогресса. Ожидаю, что в ближайшие часы добьемся еще большего», — заявил Вэнс.

Такое сотрудничество, по его словам, обеспечит лучшее будущее для обеих сторон.

«Трамп попросил нас начать с чистого листа, чтобы изменить наши отношения с народом Ирана», — добавил Вэнс.

На вопрос о новом витке конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» он ответил, что Соединенные Штаты продолжат работу, чтобы положить конец противостоянию.

Переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана начались в Швейцарии в воскресенье, 21 июня.