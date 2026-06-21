Иранский порт «Шахид Раджаи» принял первый сухогруз после снятия блокады США

Сухогруз с почти тремя тысячами контейнеров пришвартовался в иранском порту «Шахид Раджаи». Как сообщило агентство IRIB со ссылкой на генерального директора гавани Аббаса Неджада, это первое грузовое судно, которое порт принял после снятия блокады США с Ормузского пролива.

Он подчеркнул, что контейнеровоз встал на якорь в ночь на воскресенье, 21 июня. На судне находятся 2980 контейнеров с импортными товарами, которые начали разгружать.

К концу недели, по словам Неджада, сухогруз вывезет из порта более трех тысяч единиц экспортного груза.

В минувшую субботу, 20 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые данные отслеживания судов сообщило о возобновлении отгрузки нефти с экспортного терминала иранского острова Харк.

Авторы материала подчеркнули, что в порт прибыли три сверхкрупных танкера, после того как США сняли блокаду с Ормузского пролива.